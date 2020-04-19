Українська співачка Даша Астаф'єва блиснула перед шанувальниками розкішним тілом без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Камон!», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, знімок співачка розмістила в Сторіс. На ньому вона без білизни застигла в пікантній позі, демонструючи розкішну фиругу.

«Коли з тобою полюбезничаем?» - цікавиться у неї один з шанувальників.

У відповідь на це Астаф'єва відповіла «скоро».

До цього ми писали, що українська співачка Даша Астаф'єва була показана в новому образі в Instagram.

На фото Астаф'єва була зовсім без одягу. Її тіло було прикрите трояндами ніжного рожевого кольору. Навколо можна побачити різну рослинність і воду, швидше за все. У Даші були підняті руки, що додало знімку особливої родзинки. Можна сміливо сказати, що співачка в цьому образі краща. Фотошоп або малюнок вийшов досить цікавим.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів, зазначивши, що Даша чудова.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Оля Полякова, яка під час карантину проводить гру «Правда чи дію» з зірками, влаштувала справжній батл з Дашею Астаф'євою.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

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