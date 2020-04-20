Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала недбалим виглядом після святкування Пасхи

Як відомо, співачка славиться ідеальним доглядом за собою, тому навіть запустила власну марку косметики для жінок. Сама ж Віра любить усіляких демонструвати себе без макіяжу в акуратних, хоч і домашніх образах. Артистка не соромиться показувати себе без фотошопу і фільтрів. Однак, далеко не завжди це виходить вдалим чином, пише Рoliteka.net.

Сьогодні зірка з'явилася під час прямого ефіру в соціальній мережі в кілька невдалому вигляді - артистка постала перед фанатами в світлій толстовці, з припухлим особою і сплутаним волоссям. При цьому чітко видно зморшки і запалі щоки зірки.

Тоді як на останніх фото в Instagram зірка виглядає помітно яскравіше і молодше. Шанувальники відразу почали цікавитися в прямому ефірі з приводу догляду за шкірою Віри.

До цього, в спеціальному інтерв'ю співачка нарешті розповіла, ніж цілими днями займається з Меладзе, з яким зірці особливо цікаві користувачі мережі вже напророкували розлучення з-за нібито новому і більш молодий, ніж Віра, коханки. Таким чином зірка натякнула, що в їхніх стосунках все чудово і ніякі коханки між ними не стоять.

Артистка розповіла, що у неї з чоловіком немає конфліктів, вони не сваряться, а навіть навпаки, він дуже задоволений, що дружина тепер весь час поруч. Також поряд із зіркою знаходиться і молодша дочка Сара, тоді як Соня знаходиться в Америці - не встиг прилетіти, оскільки в її університеті оголосили карантин пізніше.

При цьому Віра в жарт розповіла, що завдяки їх вибуховим характером – він грузин, а вона українка, у них немає сварок «у них пристрасть». В будні дні на карантині пара займається своїми справами - Костянтин працює у своїй домашній студії, дочка вчиться, а сама вона прибирає, тренується і спілкується зі своїми шанувальниками.

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