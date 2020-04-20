Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала результати експериментів в Instagram

На фото Кухар спочатку позує, де у неї чорне волосся. Вона стояла на березі моря в легкому літньому платті. На тлі можна побачити скелі, пісок і воду. Про це пише Politeka з посиланням на Instagram журналу "Віва".

На другому фото кухар вже майже блондинка. Вона позувала у светрі навпроти моря. Крім неба і хмар нічого не було видно, а також трохи заваленого горизонту.

"Була брюнеткою – майже стала блондинкою. Як вам новий імідж Катерини Кухар? Подобається?", - написано під публікацією.

Українці переглянули фото майже 30 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"А мені подобається більше брюнеткою коли була)", "Виглядає, як юна дівчина. Мені подобається", "Чорний колір більше до лиця", "Дуже симпатично і ніжно!", "Гарно, але тепер потрібно брови змінити", "Цікаве кіно. Вона кричить з телеканалів, що всі сидите вдома, т. к. карантин.А яким же чином Катерина змінила колір волосся, якщо салони закриті? Чоловік вдома перефарбував? Аж бісить це лукавство.Все на самоізоляції з манікюром, віями і не відрослими корінням. Загадка, прям", "Красиво,але брюнеткою краще. Це її сутність,а від неї не втечеш", "Брюнетка - краще!! Яскравіше".

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" в прозорій сукні показала, чим спокушає чоловіка

А ще Politeka писала, що Кухар з «Танців з зірками» посвітила розкішним тілом в одному халаті

Також Politeka повідомляла, що голий чоловік Катерини Кухар з "Танців з зірками" показав, чим спокушає дам



