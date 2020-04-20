Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала результати експериментів в Instagram
На фото Кухар спочатку позує, де у неї чорне волосся. Вона стояла на березі моря в легкому літньому платті. На тлі можна побачити скелі, пісок і воду. Про це пише Politeka з посиланням на Instagram журналу "Віва".
На другому фото кухар вже майже блондинка. Вона позувала у светрі навпроти моря. Крім неба і хмар нічого не було видно, а також трохи заваленого горизонту.
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"Була брюнеткою – майже стала блондинкою. Як вам новий імідж Катерини Кухар? Подобається?", - написано під публікацією.
Українці переглянули фото майже 30 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"А мені подобається більше брюнеткою коли була)", "Виглядає, як юна дівчина. Мені подобається", "Чорний колір більше до лиця", "Дуже симпатично і ніжно!", "Гарно, але тепер потрібно брови змінити", "Цікаве кіно. Вона кричить з телеканалів, що всі сидите вдома, т. к. карантин.А яким же чином Катерина змінила колір волосся, якщо салони закриті? Чоловік вдома перефарбував? Аж бісить це лукавство.Все на самоізоляції з манікюром, віями і не відрослими корінням. Загадка, прям", "Красиво,але брюнеткою краще. Це її сутність,а від неї не втечеш", "Брюнетка - краще!! Яскравіше".
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