Скандальна російська актриса Христина Асмус поцікавилася у шанувальників, що вони думають про благодійність

Цю тему артистка підняла у себе на сторінці в Instagram, після того, як співачка Настя Івлеєва пожертвувала 1,5 мільйона рублів на благодійність, передає Рoliteka.net. Свій пост зірка супроводила фото у джинсовій куртці та штанях. При цьому Асмус оголила саму романтичну частину тіла – свої ступні.

«А ви вважаєте, що потрібно афішувати, що займаєшся благодійністю, щоб подавати приклад іншим? Чи ні, у вашому розумінні це хизуватися, піар, і хто захоче, сам знайде спосіб допомогти іншим?», - запитала актриса у своїх шанувальників.

За день пост зірки зібрав понад 66 тисяч лайків, але ось думка людей з цього приводу розділилася. Одні вважають, що обов'язково потрібно говорити про добрі вчинки, щоб подавати приклад, а інші заявляють, що добрі справи потрібно робити мовчки.

«Я вважаю, що добро любить тишу... тихо допоможеш, тихо воздасться, а говорити ми всі можемо... як відомо-говорити, не означає зробити!», «Про добрі справи потрібно розповідати. Це прекрасний приклад для інших», «Треба розповідати людям. Без розголосу набагато складніше», - пишуть люди.

Деякі подумали, що Асмус натякає на вчинок Насті Івлеєвої.

«Сьогодні на цю тему Настя Івлеєва записала сторіс. Невже в її город камінь?! Навіщо? Все по справі сказала», «Це Ви про Івлеєву? Думаю, що в цій ситуації потрібно. Раптом хтось теж вирішить блиснути мільйонами», - зазначили шанувальники.

Додамо, що крім телеведучої гроші в благодійний фонд також відправив ведучий Юрій Дудь.

Нагадаємо, що заплакана Асмус налякала видом після гулянки: «На себе не схожа».

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