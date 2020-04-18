Російська артистка Христина Асмус зробила відверте зізнання в мережі

Відома російська актриса Христина Асмус, яка прославилася роллю Варі у серіалі "Інтерни" і оскандалилася зйомками у фільмі "Текст", часто радує фанатів яскравими публікаціями в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Цього разу дружина російського коміка Гаріка Харламова розмістила свіже домашнє фото з коктейлем в руці, а заодно вирішила зізнатися, чого їй особливо не вистачає на карантині.

«Гаразд, здаюся. Я теж вже сумую за прогулянок, друзям і роботі)) 😩», - написала Асмус.

Фоловерів стривожив зовнішній вигляд артистки. Про це вони написали в коментарях.

«А чому така худа? Ще трошки і анорексія», - зазначили вони.

До цього ми писали, що Христина Асмус показала, як виглядає після бурхливої вечірки з нагоди свого дня народження.

14 квітня популярної російської актрисі виповнилося 32 роки. У зв'язку з карантином вона вирішила відзначити це свято зі своїми шанувальниками, запросивши їх на імпровізовану онлайн-вечірку. На наступний день Асмус показала результати своїх бурхливих розваг.

Так, на сторінці актриси в Instagram з'явилося нове селфи, судячи з усього, зроблений одразу після пробудження. На ньому Асмус виглядає, як після дикої гулянки: розпатлане волосся, якусь подобу домашнього халата і чорні кола від размазавшейся туші під очима, наче знаменитість плакала.

«Скок час? Шо вчора було?», - написала на знімку актриса.

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