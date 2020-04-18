Російська артистка Христина Асмус зробила відверте зізнання в мережі
Відома російська актриса Христина Асмус, яка прославилася роллю Варі у серіалі "Інтерни" і оскандалилася зйомками у фільмі "Текст", часто радує фанатів яскравими публікаціями в своєму Instagram, передає Politeka.net.
Цього разу дружина російського коміка Гаріка Харламова розмістила свіже домашнє фото з коктейлем в руці, а заодно вирішила зізнатися, чого їй особливо не вистачає на карантині.
«Гаразд, здаюся. Я теж вже сумую за прогулянок, друзям і роботі)) 😩», - написала Асмус.
"Немає готівки": українці вивели ПриватБанк на чисту воду, що відбувається
Страшна звістка з'явилася на сторінці Сільвестра Сталлоне: "Світ втратив великого артиста", фатальні деталі
Банки закриваються, українці можуть залишитися без грошей: з'явилося термінове звернення
Право на заслужену пенсію відновлять, документ вже в Раді: кого торкнуться зміни
Фоловерів стривожив зовнішній вигляд артистки. Про це вони написали в коментарях.
«А чому така худа? Ще трошки і анорексія», - зазначили вони.
До цього ми писали, що Христина Асмус показала, як виглядає після бурхливої вечірки з нагоди свого дня народження.
14 квітня популярної російської актрисі виповнилося 32 роки. У зв'язку з карантином вона вирішила відзначити це свято зі своїми шанувальниками, запросивши їх на імпровізовану онлайн-вечірку. На наступний день Асмус показала результати своїх бурхливих розваг.
Так, на сторінці актриси в Instagram з'явилося нове селфи, судячи з усього, зроблений одразу після пробудження. На ньому Асмус виглядає, як після дикої гулянки: розпатлане волосся, якусь подобу домашнього халата і чорні кола від размазавшейся туші під очима, наче знаменитість плакала.
«Скок час? Шо вчора було?», - написала на знімку актриса.
Нагадаємо, мокра Асмус у ванній запаморочила голову Тарзана: "Королева не пробачить".
Як повідомляла Politeka, безбашенная Асмус влаштувала п'яні танці на вечірці, скандальне відео: "Шалена імператриця".
Також Politeka писала, що мокра Христина Асмус злетіла з котушок у свій день народження, Семенович не витримала