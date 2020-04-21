Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала нове відео у ТикТок

На кадрах Соня позує в толстовці і штанях. Волосся в цей раз Євдокименко вирішила зібрав у хвіст, а образ доповнила великими сережками у вигляді кілець. На тлі можна побачити велике вікно, а за ним старі висотки Нью-Йорка. Соня потанцювала для свого відео, бабуся повинна бути задоволена своєю прекрасною онукою. У ролику грала пісня Step up on - Bimmer. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 лайків і написали кілька коментарів.

Раніше ми повідомляли, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Софія Євдокименко показала нове відео у ТикТок.

На кадрах Соня позує в білих штанях і светрі. Останнє вона задерла для танцю. Євдокименко на кадрах розпустила волосся і позувала біля великого просторого вікна. В нього можна побачити висотки Нью-Йорка, де живе онука Ротару.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали пару коментарів. Кадри вийшли цікавими та запальними.

Повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко насмішила забавним «коронавирусным» танцем.

Модель і співачка Соня Євдокименко давно перебралася жити в США і зараз намагається розкрутити там свою кар'єру. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram і регулярно тішить шанувальників новими кадрами з життя.

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