Вдова загиблого українського співака Кузьми Скрябіна Світлана Бабійчук розповіла про те, яка вона теща

Як повідомляє Politeka, кадри її спілкування з журналістами опубліковані на YouTube.

«Я, напевно, не була класичною дружиною, тому я не можу бути і класичної... тещею. Так, я навіть не можу це слово вимовити, бо я не знаю, що це таке! Тому я не втручаюся в їх життя», - зазначила вона.

У той же час Бабійчук розповіла, що їй все одно, що «їдять діти».

«Мене не цікавить, що вони їдять, мене цікавить те, що вони хочуть отримувати в цьому житті і як вони розвивають кар'єру і свої відносини. Але я лише спостерігач, вони повинні пройти свій шлях і головне, щоб вони були щасливі», - підкреслила вона.

Як відомо, Бабійчук зараз зайнята підготовкою до фестивалю і зйомками фільму за мотивами книги Скрябіна. Вона зізналася, що ці завдання сильно вимотують її.

Раніше ми писали про те, що Марія-Барбара з'явилася на світ у шлюбі Кузьми і Світлани Бабійчук. Пара була одружена з 1994 року. Жінка не тільки є художницею, вона також створила благодійний фонд "Фонд імені Кузьми Скрябіна". Вдова співака продовжує справу чоловіка, допомагаючи дитячим будинкам і лікарням.

Коли співака не стало, його дочки було 17 років. Марії довелося нелегко, тому їй допомагали фахівці.

У грудні 2019 року дівчина вийшла заміж.

Нагадаємо, дочка Кузьми Скрябіна зросла і вражає красою: фото, які Марія тримає під замком.

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