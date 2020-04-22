Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха влаштувала незвичайний відпочинок вдома під запальну музику

Сьогодні в соціальній мережі Instagram Вікторія вирішила показати, як проводить час на карантині вдома. Як відомо, співачка вже кілька тижнів проводить час з близькими на самоізоляції і веселиться разом з улюбленою племінницею. Цього разу вона влаштувала досить спекотні танці, повідомляє Politeka.

Так, дівчина з'явилася перед об'єктивом в одних коротеньких чорних шортах, такого ж цвіту кофті, спеціально зав'язану так, що та оголює живіт співачки. Віка приємно здивувала шанувальників квітучим і бадьорим виглядом:

«У будь-якій не зрозумілої ситуації танцюй 😃👌! Як вам моя імпровізація? танець 💃🏻 бадьорить краще кави ☕️», - написала солістка «Неангелів».

Ось що написали фанати:

«😍👍Супер, наша українська Шакіра!», «Перфект вуман 😍Залипла на відео💙», «щось не те, це по-чесному, напевно в колінах і руках, може у відчутті музики, але стегна рухаються добре офігенно», «УуВах , який гарний жінка! Красуня! 👏👏👏🔥😍», «Фігурка😍😍😍», «😍Крута 😍».

До цього співачка показала себе в домашньому вигляді під час святкування дня народження своєї племінниці. Вікторія з'явилася в обтягуючому светрі з косим вирізом чорно-болотного кольору, а також у темно-сірих джинсах. Доповнити свій образ співачка вирішила невеликими, але акуратними прикрасами: сережками і брослетами.

Поруч із зіркою, що позує без макіяжу, з'явилася і винуватиця урочистості, позуючи з яскравою посмішкою.

«Ростіть Мами принцес і нехай їм здається, що світ обертається навколо них! 🌟🌍🌟На фото моя маленька племінниця, мій Улюблений❤️ промінчик✨ у якої сьогодні День Народження. 😍🎉💐Нехай ти завжди будеш щасливою🙏🏻, здоровою і щасливою😊💝! А якщо ти будеш щаслива, то щасливі будемо і ми!😘😘😘», – написала Вікторія під новим постом. Шанувальники, звичайно ж, не залишилися байдужі.

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