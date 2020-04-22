Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила необычный отдых дома под зажигательную музыку

Сегодня в социальной сети Инстаграм Виктория решила показать, как проводит время на карантине дома. Как известно, певица уже несколько недель проводит время с близкими на самоизоляции и веселится вместе с любимой племянницей. В этот раз она устроила довольно жаркие танцы, сообщает Politeka.

Так, девушка появилась перед объективом в одних коротеньких черных шортах, такого же цвета кофте, специально завязанной так, что та оголяет живот певицы. Вика приятно удивила поклонников цветущим и отдохнувшим видом:

«В любой не понятной ситуации танцуй 😃👌! Как вам моя импровизация? танец 💃🏻 бодрит лучше кофе ☕️», - написала солистка «НеАнгелов».

Вот что написали фанаты:

«😍👍Супер, наша украинская Шакира!», «Перфект вуман 😍Залипла на видео💙», «Что-то не то, это по чесноку, наверное в коленях и руках, может в ощущении музыки, но бедра двигаются хорошо офигенно», «УуВах , какой красивый женщина! Красавица! 👏👏👏🔥😍», «Фигурка😍😍😍», «😍Крутая 😍».

До этого певица показала себя в домашнем виде во время празднования дня рождения своей племянницы. Виктория появилась в обтягивающем свитере с косым вырезом черно-болотного цвета, а также в темно-серых джинсах. Дополнить свой образ певица решила небольшими, но аккуратными украшениями - серьгами и брослетами.

Рядом со звездой, позирующей без макияжа, появилась и виновница торжества, позируя с яркой улыбкой.

«Растите Мамы принцесс и пусть им кажется, что мир вращается вокруг них! 🌟🌍🌟На фото моя маленькая племянница, мой Любимый❤️ лучик✨ у которой сегодня День Рождение. 😍🎉💐Пусть ты всегда будешь удачливой🙏🏻, здоровой и счастливой😊💝! А если ты будешь счастлива, то счастливы будем и мы!😘😘😘», – написала Виктория под новым постом. Поклонники, конечно же, не остались равнодушны.

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