Ніс є найбільш виразною частиною обличчя людини, його розмір і форма зумовлюють сприйняття обличчя в цілому. Саме тому ринопластика — одна з найпопулярніших пластичних операцій, зокрема серед знаменитостей.

Politeka зібрала показові фото знаменитостей до і після ринопластики.

До операції у Вікторії Бекхем була викривлена перегородка, кирпатий кінчик носа і широке перенісся. Пластичний хірург майстерно виконав свою роботу і тепер обличчя Вікторії виглядає абсолютно гармонійно.

Одна з найкрасивіших жінок світу Анджеліна Джолі, на відміну від багатьох колег по цеху, не приховує, що коригувала свій ніс і перенесла операцію по звуженню перегородки.

Крістіна Орбакайте з дитинства недолюблювала свій ніс: «До мого довгого носу завжди була підвищена увага, мене в дитинстві через ніс навіть звали Буратіно». Хірургічне втручання виявилося дуже вдалим, новий ніс виглядає дуже акуратно.

На Меган Фокс взагалі «немає живого місця» — актриса зробила багато пластичних операцій і анітрохи цього не соромиться. Зміни торкнулися і носа — Меган підкоригувала його кінчик і зробила трохи тоншим.

Дженніфер Еністон зважилася на ринопластику і зробила свій ніс більш витонченим, оскільки побоювалася, що їй будуть діставатися тільки ролі непривабливих персонажів.

Великий ніс Ксенії Собчак завжди був приводом для насмішок з боку недоброзичливців, тому Ксенія зважилася на ринопластику. Хірург попрацював сумлінно - новий ніс телеведучої виглядає відмінно.

Бейонсе, щоб приховати своє африканське походження, не тільки зважилася на відбілювання шкіри, але і зменшила ніс, який здавався їй надто широким.

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