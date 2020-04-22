Влад Яма розповів про те, як приводить в порядок своє тіло, і чому не оголюється для зйомок

Знаменитий український хореограф постійно займається в залі і всіляко підтримує своє тіло в хорошій формі. Однак сам він зізнається, що далеко не завжди міг похвалитися красивими м'язами. Так, в інтерв'ю YouTube-каналу Palkin Team Яма розповів, чому вирішив взятися за себе.

За його словами, переломним моментом для нього стала участь в «Танцях з зірками». Коли хореограф прийшов на шоу, його вага була мінімальною за всю життя.

«Я зрозумів, що зі мною щось не так. Я подивився в дзеркало і зрозумів, що бачу тільки ребра. Мені здалося, що для чоловіка це неправильно. Я хочу бачити плечі. Я пішов в зал і взяв собі тренера», - згадує Яма.

Крім тренувань в залі танцюристу доводилося сидіти на строгій дієті три місяці, а з тих пір він досі ретельно стежить за живленням.

Втім, незважаючи на те, що всі регулярні тренування дали свій результат, Яма досі не поспішає хвалитися своїм торсом в більш відвертих фотосесіях.

«По-перше, я завжди трошки незадоволений собою. Мені завжди здається, що: "Ось недавно була форма краще". Тому трохи пізніше. У мене ніколи не було кубиків. Плоский живіт був. Думаю, може наступного року приїхати в Маямі з кубиками, але до цього треба йти поступово», - розповів танцюрист.

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