21-річна Аріна Сахарова, внучка радянського поета і співака Володимира Висоцького, нещодавно завела аккаунт в Instagram, і відразу ж туди нахлинув натовп охочих подивитися на юну красуню

Аріна любить знімати себе крупним планом і робити філософські підписи, передає Politeka.net.

"Ти помічаєш все, але помічаєш пізно 🖤"; "Адже ти не в зоні моїх скандалів або тих планів, я в твоїх поготів 📀", - пише у соцмережі дівчина.

Роман її знаменитого діда Володимира Висоцького і бабусі актриси Тетяни Іваненко почався, коли вони працювали в Театрі на Таганці. Іваненко і Висоцький часто їздили в кіноекспедиції і на гастролі. Висоцький присвятив подрузі щонайменше дві пісні - але разом вони ніколи не жили.

У 1972 році у Тетяни народилася донька Анастасія — з широко поширеною серед сучасників у театральних і кінематографічних колах версії батьком дитини був Висоцький. Сам Володимир Семенович цього офіційно не визнавав, проте і спростувань не робив. Прізвище доньки Тетяна дала своє.

Настя зросла, поступила на журфак, вийшла заміж і народила теж доньку. Дівчині 21 рік, вона закінчила школу з поглибленим вивченням французької мови і зараз осягає медичні науки.

Судячи з кадрів, Аріна Сахарова успадкувала все найкраще від своїх предків. Користувачі ніяк не можуть визначитися, на кого більше схожа дівчина:

"Вся в дідуся. Сліпуча красуня🔥😎"; "Вся в бабусю, бабуся сліпуча красуня"; "Як Ви на свою бабусю схожі 🌺"; "І яким місцем вона зводить чоловіків з розуму? Ну онука і що? У нас таких і краше в рази дуже багато! Занадто багато реклами ні про що!", - пишуть у коментарях під постами Аріни.

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