Відома співачка Еріка Герцег, солістка групи "ВІА Гра", якій приписували роман із продюсером Костянтином Меладзе, показала свої подарунки

На фото Еріка сиділа на тумбочці, а поруч можна побачити велику кількість повітряних куль. На кадрах також видно два великі букети червоних троянд. Сама Герцег була в лосинах і чорному топі. Співачка сиділа в позі лотоса і тримала в руці плюшевого ведмедика. Волосся у зірки були зібрані в гульку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Немає слів", - лаконічно підписала фото Герцег.

Фанати поставили більше 20 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Приголомшлива", "Малятко", "Яка краса. Ви гідні самого кращого. Така тендітна і мініатюрна Эричка", "Яка ж ти красива. Бережи себе! Будь щаслива!", "Неймовірна краса", "Шикарна", "Ви дуже красива", "Меладзе подарував?".

Раніше ми повідомляли, що струнка білявка з «ВІА Гри» Еріка Герцег показала спокусливий кадр.

На фото, яке 31-річна артистка виклала в Instagram, вона позує разом зі своїми колегами, учасницями групи «ВІА-Гра» Уляною Синецкой і Ольгою Меганской.

Повідомлялося, що головна блондинка нинішнього складу ВІА Гри Еріка Герцег здивувала шанувальників яскравим чином з концерту.

На відео Еріка одягнена в дуже відверту сукню з голою спиною і глибоким розрізом аж до середини стегна. Дівчина, по всій видимості, знаходиться за лаштунками концерту. Зірка влаштувала шикарну дефіле, показавши свої принади з усіх боків. Герцег не соромилася виляти стегнами і спокусливо дивитися в кадр. Меладзе точно не встояв би перед таким відео.

Нагадаємо, «любовница» Меладзе Еріка Герцег похвалилася своїми солодощами

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