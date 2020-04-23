Відома українська актриса Тетяна Песик показала себе в новому амплуа

На кадрах Тетяна прийшла займатися спортом в топі і лосинах, з яких стирчали трусики. Її подружка вказала на це, після чого Песик зняла білизну і наділа його зверху лосин. Дівчата виконали кілька вправ на камеру після цього. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Таня, тебе нічого не бентежить", - сказала в ролику подруга Тетяни.

"Спорт на карантині - обов'язковий. Беріть приклад з нашої Тетяни Песик", - підписана під відео.

Фанати подивилися відео 15 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Скажіть хтось, нехай лосини підніме", "яка маячня", "Ви гарно виглядаєте".

Раніше ми писали, що артистка студії "Квартал 95", Тетяна Песик, відзначає день народження.

Артистка опублікувала яскраве фото в піджаку, під яким виднілося голе тіло.

Макіяж підкреслив красу зірки, він був зроблений з акцентом на блакитні очі. Доповнив образ каре, а завершили - аксесуари.

Повідомлялося, що зірка студії «Квартал 95» змінила імідж на превеликий подив своїх шанувальників.

Тетяна Песик знайома багатьом українцям, як учасниця скетчкому «Танька і Володько», зірка «Ліги сміху» і, звичайно ж, артистка «Жіночого Кварталу». Втім, якщо раніше артистка славилася своїми довгими прямим волоссям, то напередодні вона несподівано вирішила змінити імідж.

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