Відома українська актриса Тетяна Песик показала себе в новому амплуа
На кадрах Тетяна прийшла займатися спортом в топі і лосинах, з яких стирчали трусики. Її подружка вказала на це, після чого Песик зняла білизну і наділа його зверху лосин. Дівчата виконали кілька вправ на камеру після цього. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Таня, тебе нічого не бентежить", - сказала в ролику подруга Тетяни.
Демі Роуз, Альона Омович й інші моделі помірялися пишними принадами: навіть Кардашьян позаздрить
У мережі з'явилося пророцтво Пугачової про свою незвичайну дочку Лізу, фото: "Це ж копія..."
Удар долара, важлива заява Нацбанку і нові зарплати – головне за ніч
У Пенсійному фонді зробили важливу заяву: "не отримають пенсії ті, хто..."
"Спорт на карантині - обов'язковий. Беріть приклад з нашої Тетяни Песик", - підписана під відео.
Фанати подивилися відео 15 тисяч разів і написали кілька коментарів:
"Скажіть хтось, нехай лосини підніме", "яка маячня", "Ви гарно виглядаєте".
Раніше ми писали, що артистка студії "Квартал 95", Тетяна Песик, відзначає день народження.
Артистка опублікувала яскраве фото в піджаку, під яким виднілося голе тіло.
Макіяж підкреслив красу зірки, він був зроблений з акцентом на блакитні очі. Доповнив образ каре, а завершили - аксесуари.
Повідомлялося, що зірка студії «Квартал 95» змінила імідж на превеликий подив своїх шанувальників.
Тетяна Песик знайома багатьом українцям, як учасниця скетчкому «Танька і Володько», зірка «Ліги сміху» і, звичайно ж, артистка «Жіночого Кварталу». Втім, якщо раніше артистка славилася своїми довгими прямим волоссям, то напередодні вона несподівано вирішила змінити імідж.
Нагадаємо, роздягнена красуня з "Квартал 95" влаштувала інтимну фотосесію в ліжку
А ще Politeka писала, що зірка "Квартал 95" спокусила пікантним видом без білизни
Також Politeka повідомляла, що красуня з «Квартал 95» засвітилася з Усиком та розбурхала мережа