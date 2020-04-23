Популярна українська модель Анастасія Субота здивувала відвертим образом у повністю прозорій сукні

Володарка титулу Міс Україна Всесвіт-2019 регулярно радує своїх шанувальників яскравими світлинами зі стильних фотосесій. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз красуня здивувала багатьох своїм відвертим образом.

Вона поділилася знімком, на якому позує у повністю прозорій сукні, що складається з тонкої сітки з переливаючихся страз. Під прозорим нарядом у моделі тільки чорні трусики, а груди Субота вирішила завбачливо замазати у Фотошопі. На знімку модель сидить в оригінальному кріслі, млосно вигнувшись назад. Її образ доповнює яскравий макіяж з акцентом на очі.

Шанувальники красуні тут же почали закидати її захопленими коментарями.

«Це що за БомбаРакета», «Як завжди вогонь», «Крихітко, ти просто космос», «Агонь», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Субота поділилася новим знімком в Instagram. Дівчина позувала у красивому вбранні, яке підкреслило всі достоїнства її фігури.

Модель з'явилася в чорній блузі з вирізом в пікантному місці. Наряд оголив ніжну шкіру української знаменитості. Пишні рукави виділилися на руках Анастасії, а контрастна біла вишивка додала якусь изюменку.

Також на красуні була екстремально коротка шовкова спідничка, яка облягла її красиві стегна, а також тонку талію.

Анастасія була на підборах, і витягла ніжки, стоячи на сходах.

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