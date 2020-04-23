Супермодель Сінді Кроуфорд, яка була дуже популярна в 1990-х, поділилася рідкісними знімками зі своєї юності

Архівні фото, зроблені на полароїд, модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото молода і прекрасна Сінді постала в джинсах. Скинувши з себе верхній одяг, зірка залишилася в плетеному купальнику, який підкреслив її апетитні форми. Кадри були трохи змазані, але видно, що Кроуфорд сміється і мило позує на камеру.

За годину пост моделі зібрав понад 14 тисяч лайків. В коментарях прихильники співають дифірамби її красі.

«Хай благословить вас Бог, Сінді Кроуфорд», «Гарна Сінді», «Ти чудова», «Найкраща супермодель в історії», «Дуже люблю цю зйомку!», «Виглядаєш так само, як Кая!», «Назавжди муза», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Кроуфорд, як і багато моделей її часу, часто діляться архівними знімками. Раніше ми писали, що Сінді опублікувала фото з пологів. Як відомо, вона народжувала дитину в домашніх умовах, що і показала своїм підписникам. Крім цього, у прямому ефірі вона розповіла шанувальникам про свій досвід. На архівних знімках Кроуфорд виглядає дуже мило. До речі, багато хто зізнався, що не знав, що обох своїх дітей Кроуфорд народила вдома.

Нагадаємо, що Сінді Кроуфорд вразила зовнішністю без макіяжу: "як постаріла".

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