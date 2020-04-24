Відома українська співачка Оля Полякова показала новий цікавий образ

На фото Оля позує в толстовці і міні-шортах. Цибуля Полякова доповнила сумочкою, на якій намальована корона. Волосся в цей раз співачка залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Оля розповіла під фото, що сьогодні покаже танцювальний майстер-клас, а увечері буде лотерею, в якій можна взяти участь.

Фанати встигли поставити п'ять тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Рада спілкуванню з таким позитивним людиною", "Як взяти участь у лотереї???", "Ваші тренування - це круто, молодець! Запальничка!", "Одеса. Оля, у Вас в цьому красивому місці є сусіди?", "Оля ви прекрасне", "Оля, Ви шикарна) З цікавістю і захопленням дивлюся всі Ваші ефіри і передачі) Успіхів та нових творчих успіхів)".

Раніше ми повідомляли, що Оля Полякова влаштувала майстер-клас з приготування смачної страви, але потрапила під хвилю критики в мережі.

Так, у соціальній мережі Instagram зірка опублікувала відео, в якому детально розповіла свій рецепт приготування смачної страви. Сама артистка з'явилася в кілька недбалому і неохайно вигляді, за що отримала хвилю невдоволення в свою адресу.

Повідомлялося, що відома українська співачка Оля Полякова показала фото, де вона і Євген Кошовий з "Квартал 95" на "Розсміши коміка".

На фото Полякова позувала в жовтій куртці і чорній сукні, в якому були відкриті плечі. Поруч з нею стояв стояв Юрій Ткач в жовтому піджаку та чорній футболці, а поруч сидів Євген Кошовий в толстовці.

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