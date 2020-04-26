Не кожен на таке наважиться

Колишня солістка популярної групи "ВІА-Гра" здивувала знімком з несподіваного ракурсу

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала нове фото на сторінці в Instagram.

"Як багато може сказати про дівчину її відображення в дзеркалі. Хтось побачить слабкість, а хтось жіночу силу", - зазначила вона в описі публікації.

Судячи з усього, Міша Романова поклала дзеркало на підлогу, щоб влаштувати екстравагантну селфи-сесію у себе вдома. На одному зі знімків співачка задерла ногу і поставила її в кут, поки фотографувала себе зверху. У цей момент широкий виріз чорного сукню із золотим орнаментом оголило стегно у всіх пікантні деталі.

На інших фото Міша Романова практично лежить на дзеркалі. Її волосся водоспадом опускаються вниз, створюючи ілюзію падіння.

Користувачі соціальної мережі оцінили креативність артистки і залишили багато компліментів в коментарях:

"Мішка, що ж ти робиш ❤️"; "Фатальна"; "Кайф"; "Ні,це нереальні знімки..🙈Міша, як ти це робиш?🙈❤️"; "Ух яка ніжка)"; "Чудова і неперевершена, на мою особисту думку, Міша Романова, в очікуванні майстра, який буде збирати шафу купе)".

Раніше Міша Романова постала у весняному образі. Вона одягла тільки мереживну білизну, іншого одягу на ній не було.

Співачка показала себе у всій красі з розпущеним волоссям, які ефектно виглядали на фото. Можна частково помітити на кадрі мереживний бюстгальтер. Спокусливо нафарбовані губи і ніжний погляд доповнили образ співачки.

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