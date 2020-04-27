46-річна російська співачка Наташа Корольова показала великим планом декольте

Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадрами в "сториз" в Instagram, на яких зухвало рухалася під динамічну музику. Наташа вирішила не відставати від молодіжного тренда і записала ролик в TikTok.

Щоб запам'ятатися фанатам надовго, Корольова вбралася в блузу леопардового забарвлення, яку спустила на плечі, і чорну шкіряну міні-спідницю. Голову зірка прикрасила пов'язкою в тон блузі і двома хвостиками. Примітно, що Наташа показала себе з мінімумом косметики.

Співачка до непристойності оголила зону декольте, похвалившись розкішними "подружками". Але цього, на думку Корольової, мабуть, виявилося мало і артистка пустилася в танок, всунувши бюст прямо в камеру. Наташа без тіні збентеження потрясла ним - "ледь не випали".

Раніше ми повідомляли, Корольова здивувала яскравим відео з давнім другом - колегою, українським артистом, відомим за образом Вєрки Сердючки, Андрієм Данилком.

Як відомо, Наташа разом з Андрієм не раз спільно виступала на концертах. В цей раз в соціальній мережі Instagram співачка вирішила згадати виступ Андрія в "лихі 90-і". Шанувальники артистки виявилися дуже розчулені цими кадрами. Багато хто відзначив, що зараз не вистачає пісень Сердючки: «Люблю не можу його)))», «Наша Віра супер❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦», «Шкода що Данилко більше не побачимо. Класний він, а Вєрка так взагалі незрівнянна!», «Сумуємо за Вєркою Сердючкою! Класна була!», «Бомба 💣 👍🏻», «Найкраще виконання цієї пісні!!!!! Браво, браво, браво!!!!🔥🔥🔥🔥», - писали в коментарях.

Нагадаємо, юний син Наташі Корольової вирішив піти по стопах батька-стриптизера.

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