Російський репер Тіматі публічно образив телеведучу Ксенію Собчак, назвавши її маленьким вампіром

Провокаційний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Тіматі, який взяв участь у суперуспішному прямому ефірі Насті Івлеєвої, накинувся на Собчак через її критику в їхню адресу. Він заявив, що програмні директори Собчак після прямого ефіру з Івлеєвою благали його, вийти у прямий ефір програми Собчак на Першому каналі. І це, незважаючи на те, що в соцмережах Собчак його жорстко принизила.

«В цьому світі дійсно все логічно: дитинство в МДІМВ, Беха з водієм, Кремлівським прапором і мигалкою (припис - без права обшуку), олігархи, кокаїн у «Дягилєвє», серіал «Блондинка в Шоколаді», Дом-2, премія Муз-Тв, ширма ліберального порядку, балотування в Президенти РФ і жорстка не згода з «кривавим режимом», нетривала тиша після і.... тарарам!!! Своя програма на Першому Каналі!!!», - пригадав Тіматі Собчак її минуле.

Він підкреслив, що Собчак не може читати мораль молодому поколінню, так як не є моральним авторитетом. Він заявив, що Собчак не дотягує ні до рівня Познера, ні до рівня Юрія Дудя. Тіматі зазначив, що двічі відмовив Собчак брати участь в її програмах, тому вона образилася і вирішила нападати на нього.

За кілька днів пост Тіматі зібрав 477 тисяч лайків. У коментарях його стали підтримувати за те, що поставив Собчак на місце. Але знайшлися й ті, хто нагадав Тіматі про те, що у них з Собчак є спільне минуле: вона знімалася в його кліпі, а в мережу зливали інтимне відео з ними.

«Разнооооос. Обожнюю!!! Все чітко», «Поставив на місце», «От і ответочка за Настю прилетіла. Так, Тітка Ксюша?», «А коли Ви з Собчак цілувалися в десна у тебе в кліпі», "Ксенія Анатоліївна і до Вас добралася. Цікаво хто наступний", «Уклав Собчак і тоді в кліпі і зараз)», «Хороша ответочка тупій блондинці», «Нехай згадає свою брудну ж*пу і як зганьбила ім'я свого батька», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Собчак зажадала від Росії повернути Україні аннексований Крим: "Має бути референдум".

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