Відома українська актриса Ольга Сумська показала, як виглядає її чоловік вдома на самоізоляції

Кумедне відео вона опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. Сумська з рушником на голові навела камеру на свого чоловіка, актора Віталія Борисюка. Актор перебував не в самому фотогенічному стані. Його волосся було розкуйовджене так сильно, що він був схожий на домовика. Крім цього, артист був голим. Сумська навела на нього камеру зі словами: «О боже, хто це», і почала сміятися.

Шанувальники не змогли прокоментувати сторіс, так як там немає такої опції.

Як відомо, Віталій Борисюк та Ольга Сумська одружилися в 1996 році. До цього Сумська була одружена з іншим актором, у шлюбі з яким народилася дочка Антоніна Паперна. Сьогодні донька Сумської одружена з російським актором. Матері Антоніна вже подарувала двох онуків.

Шлюб з Борисенком виявився дуже міцним. Пара все робить разом і часто з'являється в соцмережах один у одного. У них є дочка Анна, яка народилася в 2002 році.

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