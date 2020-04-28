Знаменита активістка і реперка Lizzo розбурхала мережу жарким кадром, засвітивши свої значні форми

Так, кілька годин тому артистка вирішила показати незвичайний кадр з останньої фотосесії, на якому продемонструвала всю себе в несподіваному відвертому вигляді. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знаменитість поділилася знімком, на якому ледь прикрила форми спущеною чорною сорочкою, передає Politela.net.

Під постом дівчина вирішила написати, що вчора вона відзначила свій день народження. Співачці виповнилося тридцять два роки.

"Це мій день народження! Кращим подарунком буде... Сказати щось приємне про себе в коментарях і потрясти сідницями", – звернулася до юзерам реп-виконавиця.

Ось що відповіли шанувальники:

«Люблю зовнішній вигляд lizzo 😍💚», «Queen🔥», «Да.. макіяж…», «Схоже, вагітна KKW», «З днем народження! 🎉», «Остання фоттка # Чудова! 😍», «Ти прекрасна!», «Я люблю цю картинку. 🔥», «Чудовий! 🦋», «Лиззо, ти така гарна, я не можу з цим вдіяти. Люблю тебе».

Раніше Олександра поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому з'явилася в незвичайному образі. На ній темно-гірчичне пальто, світло-коричневий хустку і чорний капелюх. Бліде обличчя з брудними патьоками від пилу і розпатлане волосся доповнили "дику" картинку.

Кадр зірка підписала рядками з нової пісні KAZKA Baby i'm OK, створеної спільно зі швейцарською групою KADEBOSTANY. Раніше Зарицька повідомляла, що кліп на цю композицію обидві команди знімали в Стамбулі.

"Крута команда 〰️ рейс Київ - Стамбул 〰️ 2 дні і як результат неймовірна відео робота 🤍 на наш спільний трек зі швейцарським разом @kadebostany_official під назвою BABY i'm OK 💌 Це був чарівний досвід✨", - ділилася вокалістка.

За кілька годин фото зірки зібрало 2 000 "сердечок", а також безліч хвалебних коментарів.

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