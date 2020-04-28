Російська телеведуча Анфіса Чехова здивувала шанувальників словами про те, що в минулому чоловік її знівечив

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«18 років тому я прийшла в травмпункт, знівечена морально і фізично, зі зламаним носом і порваній барабанною перетинкою. Моє обличчя було один суцільний синець, моє серце на шматки... адже мене бив Чоловік, якого я так сильно любила, що прощала йому все!» - говориться в повідомленні.

Чехова уточнила, що колишній чоловік бив її з-за пияцтва.

«Бив, бо я втомилася терпіти його пияцтво і порожні обіцянки і вирішила піти. На жаль, тоді я ще не знала, що йти від чоловіка, який сильно п'яний, може бути небезпечно для життя», - підкреслила вона.

При цьому в самому травмпункті Чехової заявили, що вона сама винна в тому, що стала жертвою насильства.

«Так от, у тому самому травмпункті медсестра, знімає побої, сказала мені фразу: «Сама винна! Чого накоїла, що він тебе так обробив?». Приблизно таку ж фразу сказала нещодавно мила дівчинка Регіна Тодоренко», - уточнила вона.

Звернемо увагу, що шанувальники Чехової поспішили підтримати кумира, про що говорять коментарі під знімком.

«Захоплююся Вашою мудрістю та тактовністю», «у вас мабуть не чоловік, а звір якийсь», «Які мудрі слова, Анфіса», «Анфіса, ваша історія - в точності моя... і тільки з часом я навчилася прощати і любити себе», «Ви абсолютно праві!», «Анфіса, я Вас обожнюю! Нехай у вас все буде добре», - пишуть вони.

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