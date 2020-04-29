Українська гімнастка Лілія Подкопаєва вразила образом в короткій спідниці

Олімпійська чемпіонка, яка колись підкорювала спортивні висоти, тепер виховує трьох дітей і осягає себе в ролі багатодітної матері, а також закликає українців дбати про свою безпеку. Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала у своєму Instagram звернення, в якому закликала всіх дотримуватися карантину і залишатися вдома.

«Я, Лілія Подкопаєва, і я залишаюся вдома, щоб запобігти поширенню вірусу Ковід 19. А ще я залишаюся вдома, щоб наші лікарі могли надавати допомогу тим, кому це дійсно необхідно… Давайте разом допоможемо нашим лікарям щоб вони могли допомогти всім нам», - закликала Подкопаєва.

Вона також поділилася фотографією, на якій стоїть у дворі свого будинку. Для знімка спортсменка вибрала коротку чорну спідницю і оригінальну сорочку з поясом, яка спадає з її плеча. Образ Подкопаєвою завершують стильні окуляри.

Під її постом тут же з'явилося безліч коментарів.

«Карколомна», «Не впізнала Вас...Фігурка супер. Дівчинка-студентка!!!», «Шикарне фото», «Статуеточка», - писали люди.

Раніше ми писали, що на опублікованому фото Лілія Подкопаєва красується з маленькою донькою на руках:

«Якщо хтось вам коли-небудь скаже про те, що часте носіння дитини на руках, груди на вимогу або спільний сон можуть зіпсувати дитину, приведіть йому цю чудову цитату з книги К. Гонсалеса «Подарунок на все життя»

....Неможливо розпестити дитини, зіпсувати його, приділяючи надто багато уваги. Псують дітей зовсім по-іншому. Їх псують, коли б'ють, ображають, насміхаються над ними ігнорують плач. Навпаки, звертаючи на дитину увагу, носячи його на руках, пестячи, втішаючи, розмовляючи з ним, цілуючи його, посміхаючись йому, ми виховуємо дитину добре і дуже правильно», - підписала знаменитість фото.

Нагадаємо, Подкопаєва назвала Росію і Україну братніми народами.

Як повідомляла Politeka, Подкопаєва нарешті розкрила ім'я новонародженої доньки.

Також Politeka писала, що Подкопаєва після пологів показала свою доньку і вразила зовнішнім виглядом.