Відома українська співачка Джамала показала свіжий весняний знімок

Джамала в цей раз показала себе в білій блузці, а образ доповнила скромними золотими прикрасами у вухах і на шиї. У зірки було пристойне декольте і можна помітити, що білизни немає. На другому фото співачка взялася руками за голову і закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі всім, хто дивився вчорашній онлайн-концерт. Скажу прямо, складно виступати, коли не бачиш ваших поглядів, складно заряджати вас через екрани", - написала Джамала.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Круто, тут виглядаєте, років так на 20", "Спасибі за концерт", "Нова пісня шикарна, чекаємо", "Ми теж чекаємо на зустріч оффлайн", "Окреме спасибі Бадушке, родзинка вечора! А звук ви швидко виправили, не переживайте! Це було неймовірно! Спасибі", "Дякую Вам за вчорашній вечір!!! Ми отримали стільки позитивних емоцій!!!", "Дуже гарні".

Раніше ми повідомляли, що Джамала умилила зворушливим відео зі своїм сином Еміром, який намагається виконати одну з її пісень.

На кадрах її син Емір пробує виконати пісню My Lover. Хлопчик під керівництвом мами старанно співає в мікрофон, пританцьовуючи під музику.

У підписі до відео Джамала пояснила, що таким чином вона під керівництвом сина готується до свого онлайн-концерту, який відбудеться вже 29 квітня.

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