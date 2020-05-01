Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про таємний роман з Володимиром Дантесом, які приховувала багато років

Так, дівчина несподівано вирішила розповісти про свої таємні стосунки, які приховувала багато років. Як з'ясувалося зі слів співачки, вона завела роман з Дантесом – чоловіком Наді Дорофєєвої ще до їх відносин, пише Рoliteka.net.

Дівчина розповіла в програмі "Зірковий шлях", що справді була в стосунках з колегою і блогером Дантесом. Співачка зазначила, що після розставання пара вирішила приховати факт того, що вони були разом, тобто вони домовилися "нікому і ніколи" не розповідати про своїх відносинах (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"А він взяв і розказав", – з докором зауважила зірка, згадуючи про Дантесе. Схоже, артистка відзначала розповідь Володимира під час інтерв'ю, яке він дав ще в минулому році.

Зазначимо, тоді Володимир заявив, що вони не друзі, вони не ходять один до одного в гості.

«Коли бачимося – вітаємося. Це жахливо прозвучить: я щасливий, що вона зі мною розійшлася», – розповів тоді Дантес.

Раніше Дантесс також відверто розповів про те, як він з Дорофєєвої вживався і як налагоджував відносини.

«Почуття ревнощів максимально відсутня. Завдяки нашим відносинам, нашої любові, ніхто до мене не клеїться, ніхто не хоче мене відбити у Наді Дорофєєвої.

Зрозуміло, що Наді пишуть, навіть відправляють фото інтимного характеру. Але, як іншим дівчаткам, їй не дарують ні машини, ні квартири. Коли їй хтось хотів подарувати iPhone. Вона мені відразу зателефонувала і розповіла. Це ж людина-наївність», — розповів Дантес.

Дантес розкрив і секрет їх відносин: як і всі інші, вони сваряться, однак знайшли спосіб миритися зручним їм способом:

«Сваримося з Надею. Буває дуже сильно. Тепер просто розмовляємо. Раніше розходилися по кімнатами, кричали, крики, биття посуду, ляскання дверей. Зараз нормальний, адекватний розмова, висловили, що когось не влаштовує, помовчали, зайнялися сексом і помирилися», — розкрив деталі особистого життя шоумен.

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