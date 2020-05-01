Співачка українського походження Наташа Корольова показала, як проводить 1 травня

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

На кадрах відображено, як Королева разом з сином Архипом фарбують огорожу.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Ура, всех с праздником, с 1мая. Труд. Мир. Май», - співає при цьому Королева.

Для такого заняття вона одяглася в спортивний костюм з російським прапором і написом “Russia” на грудях і шапку кислотного кольору.

«Працюємо на благо нашого улюбленого лісового озера. Ура, товариші. Ледь на сказала: «Вип'ємо», - заявила Королева, розмахуючи банкою з фарбою.

Це можна вважати обмовкою за Фройдом. Адже чоловік Корольової російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан) підійшов до святкування 1 травня інакше. Трохи раніше він показав в мережі відео, як варить самогон. Тарзан зняв весь процес і примовляв, що це "хороша водичка" і йому "буде весело".

"Готуємося до свята. Всім витримки. Святковий стіл", - Глушко написав на своїй сторінці в соцмережі.

Зазначимо, відео Королевою активно коментують у мережі.

«Наталія, позитив від Вас», «Мир, праця, травень, помалу наливай», «Наташа, пали», «Завжди на позитиві», «Вип'ємо», - пишуть фолловери зірки.

Нагадаємо, коханець Наташі Корольової приголомшив новою зовнішністю після важкої хвороби.

Як повідомляла Politeka, Королева поскаржилася на "репресії" з боку України.

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