Олена Водонаєва сполохала шанувальників відвертою фотосесією у ванній
Відома російська ведуча, яка нещодавно потрапила в масштабний скандал через свою позицію стосовно абортів, здивувала фанатів новою порцією знімків, опублікованою на її сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Очевидно, знаменитості набридло сидіти вдома на самоізоляції і нічого не робити. Несподівано для багатьох Водонаєва знайшла розраду в роботі моделлю. Так, зірка знялася у відвертій фотосесії, влаштувавши її прямо в своїй ванні.
На знімках Водонаєва позує в облягаючій напівпрозорій кофті в сіточку, а також у спокусливому пеньюарі. На деяких знімках модель лежить в наповненій водою ванні, що робить її вбрання повністю прозорим. Найбільш інтимні місця на фото ведуча «зафарбувала» великими білими мазками в редакторі.
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«Ну і ви тепер теж побували у моїй ванній, коли місто заснуло», - підписала знімки Водонаєва.
Шанувальники тут же взялися коментувати фотографії.
«Той випадок, коли жінка не заміжня, а дуже хочеться)», «Дуже красива!! Давно на Вас підписана! Ви мій кумир!! Спасибі, що Ви є», «Олена, мати вашу, ви прекрасні!», «Навіщо ця ретуш?)) Сховала все найсмачніше!))», «Яка в тебе велика і красива...ванна», «Мамасита на карантині», «Дивлюсь, шабаш пройшов непогано)», - пишуть люди.
Нагадаємо, Бльоданс і Водонаєва потрапили в гучний скандал з абортами: «більше ніколи не…».
Як повідомляла Politeka, відома росіянка зробила гучну заяву про аборти: "Не треба народжувати рабів".
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