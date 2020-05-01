Солістка ВІА Гри Еріка Герцег підкорила соціальну мережу стильним фото в одній прозорій білизні

Цього разу наймолодша учасниця відомої групи постала перед фанатами в новому сміливому образі. Як відомо, кожен знімок дівчини викликає незмінну бурхливу реакцію в мережі, адже молода співачка дуже схожа на дружину продюсера Костянтина Меладзе, яка також раніше була учасницею «ВІА Гри», пише Politeka.net.

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Згідно чуток, які розповсюджуються шанувальниками, дівчина була коханкою Костянтина, саме тому її популярність так зросла. Цю зв'язок співачка з легкістю спростувала, взявшись з великою старанністю вести соціальні мережі, публікувати нові кадри  розповідати в інтерв'ю про своє таємне коханого.

На новому кадрі співачка з'явилася в сміливому образі – в одній нижній білизні, вдало подчеркнувшем струнку і вдало складену фігуру. Світле волосся дівчина зібрала в акуратну зачіску, доповнивши образ легким макіяжем.

Раніше ми повідомляли, що струнка білявка з «ВІА Гри» Еріка Герцег показала спокусливий кадр.

На фото, яке 31-річна артистка виклала в Instagram, вона позує разом зі своїми колегами, учасницями групи  «ВІА-Гра» Уляною Синецкой і Ольгою Меганской.

Повідомлялося, що головна блондинка нинішнього складу ВІА Гри Еріка Герцег здивувала шанувальників яскравим чином з концерту.

На відео Еріка одягнена в дуже відверту сукню з голою спиною і глибоким розрізом аж до середини стегна. Дівчина, по всій видимості, знаходиться за лаштунками концерту. Зірка влаштувала шикарну дефіле, показавши свої принади з усіх боків. Герцег не соромилася виляти стегнами і спокусливо дивитися в кадр. Меладзе точно не встояв би перед таким відео.

Нагадаємо, «любовница» Меладзе Еріка Герцег похвалилася своїми солодощами

А ще Politeka писала, що гарячі солістки "ВІА Гри" влаштували соковиту фотосесію без штанів

Також Politeka повідомляла, що «коханка» Меладзе Еріка Герцег посвітила пружним тілом в бікіні, показавши, за що її люблять чоловіки

 