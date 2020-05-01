Солістка ВІА Гри Еріка Герцег підкорила соціальну мережу стильним фото в одній прозорій білизні
Цього разу наймолодша учасниця відомої групи постала перед фанатами в новому сміливому образі. Як відомо, кожен знімок дівчини викликає незмінну бурхливу реакцію в мережі, адже молода співачка дуже схожа на дружину продюсера Костянтина Меладзе, яка також раніше була учасницею «ВІА Гри», пише Politeka.net.
Повстання Порошенка придушене, повне відео і подробиці НП в Раді: "Беззаконники!"
Відділення ПриватБанку масово закриють по всій Україні, з'явилася термінова заява: «вже з початку травня...»
Вихід з карантину, нові правила переказу грошей і обвал долара - головне за ніч
ПриватБанк попередив, введені нові обмеження: "Через термінали більше не можна..."
Згідно чуток, які розповсюджуються шанувальниками, дівчина була коханкою Костянтина, саме тому її популярність так зросла. Цю зв'язок співачка з легкістю спростувала, взявшись з великою старанністю вести соціальні мережі, публікувати нові кадри розповідати в інтерв'ю про своє таємне коханого.
На новому кадрі співачка з'явилася в сміливому образі – в одній нижній білизні, вдало подчеркнувшем струнку і вдало складену фігуру. Світле волосся дівчина зібрала в акуратну зачіску, доповнивши образ легким макіяжем.
Раніше ми повідомляли, що струнка білявка з «ВІА Гри» Еріка Герцег показала спокусливий кадр.
На фото, яке 31-річна артистка виклала в Instagram, вона позує разом зі своїми колегами, учасницями групи «ВІА-Гра» Уляною Синецкой і Ольгою Меганской.
Повідомлялося, що головна блондинка нинішнього складу ВІА Гри Еріка Герцег здивувала шанувальників яскравим чином з концерту.
На відео Еріка одягнена в дуже відверту сукню з голою спиною і глибоким розрізом аж до середини стегна. Дівчина, по всій видимості, знаходиться за лаштунками концерту. Зірка влаштувала шикарну дефіле, показавши свої принади з усіх боків. Герцег не соромилася виляти стегнами і спокусливо дивитися в кадр. Меладзе точно не встояв би перед таким відео.
Нагадаємо, «любовница» Меладзе Еріка Герцег похвалилася своїми солодощами
А ще Politeka писала, що гарячі солістки "ВІА Гри" влаштували соковиту фотосесію без штанів
Також Politeka повідомляла, що «коханка» Меладзе Еріка Герцег посвітила пружним тілом в бікіні, показавши, за що її люблять чоловіки