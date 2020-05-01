Солістка ВІА Гри Еріка Герцег підкорила соціальну мережу стильним фото в одній прозорій білизні

Цього разу наймолодша учасниця відомої групи постала перед фанатами в новому сміливому образі. Як відомо, кожен знімок дівчини викликає незмінну бурхливу реакцію в мережі, адже молода співачка дуже схожа на дружину продюсера Костянтина Меладзе, яка також раніше була учасницею «ВІА Гри», пише Politeka.net.

Згідно чуток, які розповсюджуються шанувальниками, дівчина була коханкою Костянтина, саме тому її популярність так зросла. Цю зв'язок співачка з легкістю спростувала, взявшись з великою старанністю вести соціальні мережі, публікувати нові кадри розповідати в інтерв'ю про своє таємне коханого.

На новому кадрі співачка з'явилася в сміливому образі – в одній нижній білизні, вдало подчеркнувшем струнку і вдало складену фігуру. Світле волосся дівчина зібрала в акуратну зачіску, доповнивши образ легким макіяжем.

Раніше ми повідомляли, що струнка білявка з «ВІА Гри» Еріка Герцег показала спокусливий кадр.

На фото, яке 31-річна артистка виклала в Instagram, вона позує разом зі своїми колегами, учасницями групи «ВІА-Гра» Уляною Синецкой і Ольгою Меганской.

Повідомлялося, що головна блондинка нинішнього складу ВІА Гри Еріка Герцег здивувала шанувальників яскравим чином з концерту.

На відео Еріка одягнена в дуже відверту сукню з голою спиною і глибоким розрізом аж до середини стегна. Дівчина, по всій видимості, знаходиться за лаштунками концерту. Зірка влаштувала шикарну дефіле, показавши свої принади з усіх боків. Герцег не соромилася виляти стегнами і спокусливо дивитися в кадр. Меладзе точно не встояв би перед таким відео.

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