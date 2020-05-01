Екс-учасниця групи «ВІА-Гра» Міша Романова показала розкішне тіло в облягаючому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Принцеса!», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Романова позує в облягаючому купальнику, демонструючи розкішні форми. В якийсь момент дівчина вирішила похлюпатися у ванній, показавши на камеру елегантні вигини.

«краса невимовна», «молодець!», «ось це розкішне тіло!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, колишня солістка групи «ВІА-Гра» Міша Романова поділилася яскравим знімок топлес.

Популярна співачка продовжує радувати шанувальників новими кадрами в своєму Instagram. Цього разу зірка поділилася досить відвертим домашнім знімком.

На фото Романова позує топлес, прикрившись лише обкладинкою альбому Майкла Джексона. Співачка буквально світиться від щастя, демонструючи на камеру свою ідеальну посмішку.

«Ловлю сонячні промені», - підписала фото Романова.

Під знімком тут же з'явилося безліч коментарів, в яких люди засипали зірку компліментами.

«Клас!! Forever MJ!», «І я....з балкона», «Красуня», «Світишся Машуня», «Гарна», - пишуть захоплені шанувальники.

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