Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла поділилася відвертими фотографіями

Архівні фото вона опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Алла влаштувала рубрику з питаннями, викладаючи в сторіз відповіді і старі фото.

На одному зі знімків Алла постала в червоному купальнику з глибоким вирізом. Дівчина стояла на яхті і дивилася в далечінь. Груди красуні обтягував вологий купальник, який ледь стримував її принади. На фото видно, що у Добкіної ідеальна фігура.

На другому знімку Алла сиділа спиною до камери в платті, яке вона спустила з плечей, оголивши спину і плечі. Дівчина закинула голову, її розкішне волосся спустилося на спину. Вона порадила шанувальниці, від якої пішов чоловік, не переживати.

Також Алла поділилася з шанувальниками фото з яскравим макіяжем. Зазвичай Добкіна дуже стримано фарбується. Ймовірно, це був знімок з якогось заходу.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна показала себе маленьку, але знімок вийшов досить провокаційним. Мила дівчинка стояла в червоній кофті і колготках. У неї в руках була пляшка горілки. Мабуть, татові краще не бачити таких фото.

Також останнім часом Добкіна все частіше ділиться фото зі своїм сином. Вона публікує як повсякденні знімки так і професійні фото.

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