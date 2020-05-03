Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон по відеозв'язку привітала молоду пару з народженням сина

Під час карантину дружина принца Вільяма, який після свого батька готується стати королем Великобританії, поспілкувалася з молодими батьками в одному з пологових відділень лондонської лікарні, передає «Сплетник».

Представниця королівської сім'ї по відеозв'язку з посмішкою звернулася до новоспечених батьків:

«Дуже рада з вами познайомитися! Це, напевно, первісток! Перш за все, мої вітання! Це хлопчик чи дівчинка?». А дізнавшись, що у пари син, вона відповіла: «Він такий милий! Вітаю!».

Після цього герцогиня продовжила своє спілкування за допомогою відеочату, оскільки її метою було обговорити важливі теми, які стосуються пологів і материанства. Сам же ролик був присвячений Тижню психічного здоров'я матерів, який буде проходити у Великобританії з 4 по 10 травня.

Мета такого заходу – підвищити обізнаність у суспільстві про психологічні проблеми, з якими стикаються жінки під час і після вагітності.

Кейт Міддлтон поговорила з провідними експертами, медичними працівниками та акушерками про проблеми та вплив пандемії коронавіруса на молодих та майбутніх матерів, поцікавилася, які аспекти викликають побоювання.

У відповідь на це одна зі співробітниць лікарні розповіла, що серйозною проблемою стає не тільки страх зараження, але й самоізоляція, а також соціальне дистанціювання, коли багато жінок не можуть побачити своїх батьків і друзів у дні, що передували народженню дитини, або в перший час після пологів.

Не обійшла Кейт увагою і самопочуття працівників медичних установ, поцікавившись, як вони справляються, а також подякувала їм за роботу.

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