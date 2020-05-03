Зірка "95 Кварталу" Євген Кошовий взяв приклад з мера Києва Віталія Кличка і влаштував домашнє тренування

Як повідомляє Politeka.net, кумедне відео з'явилося в Инстаграме подружжя гумориста, Ксенії Кошовий. Щоб подивитися ролик - скрольте вниз.

Напередодні Віталій Кличко показав у соціальних мережах, як тренується на роботі. Євген Кошовий вирішив не відставати і придумав власні вправи, які може виконати будь-який українець.

Першим ділом лідер "Кварталу" закинув пульт під диван, а потім намагався його дістати рукою. Для цього йому довелося сильно нахилитися і потягнутися.

Потім Євген Кошовий покликав до себе молодшу дочку і її використав замість спортивного снаряда. Лежачи на підлозі комік кілька разів підняв над головою "пятикилограммовую штангу", яка весело сміялася в процесі. Свою старшу дочку Євген Кошовий обізвав 40-кілограмовою штангою, а дружині Ксенії приписав 60 кілограмів, після чого та обурилася.

Качати прес Кошовий запропонував за допомогою пива і сухариків, а потім наочно продемонтрировал вправу. Він розвалився на дивані перед телевізором, і кожен раз ледве піднімався, щоб взяти нову порцію закуски.

Фінальне і улюблене вправу гуморист назвав "Віджиманням від холодильника". За словами Євгена, за допомогою такого методу можна легко накачати "жрицепс" - досить окремо нахилятися за кожним продуктом.

Користувачі соціальної мережі оцінили креативність Євгена Кошового і похвалили його в коментарях:

"Ульот"; "Він за життя теж такий дотепний, або тільки на камеру😂😂😂 жека красень 😎"; "Супер креативність👍".

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" зчепився з Кличком з-за гордості Києва: "Мої каштани дорого коштують".

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