Відома українська актриса Тетяна Песик, зірка "Кварталу 95", блиснула формами в розкішному платті

Красуня з'явилася в короткому вбранні, яке трохи спустила з плечей, пише Politeka.net.

Чорне платтячко сиділо по фігурі артистки, і, мабуть, їй подобалося, як вона виглядає.

Тетяна стояла на пірсі на високих підборах, приклавши руку до низу наряду, ледь не засвітивши найінтимніше.

У актриси була пишна зачіска з хвилястого волосся. Тетяна то пристрасно дивився в камеру, то широко посміхалася.

"[* Навколо нас все розквітає]", - написала артистка.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"найкраща", "Вау вау вау🤤🤤", "Красуня", "Бомбезна 🤗🤩🤗", "Ваууууу😘😘😘", "Шикарна😍", "Майже рівні", "Красива🔥👍", "Разом з весною і ти розцвітаєш 😍😍😍", "Впади, для ефектних фото 😎😉😂", "Чарівна 🌼🌼", "Красуня дуже хороші як і квітка розквітає !!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тетяна Песик вирішила займатися спортом в топі і лосинах, з яких стирчали трусики.

Її подружка вказала на це, після чого Песик зняла білизну і наділа її зверху лосин.

"Таня, тебе нічого не бентежить", - сказала в ролику подруга Тетяни.

Дівчата виконали кілька вправ на камеру після цього.

Раніше ми писали, що Тетяна Песик позувала разом з легендарним українцем, що викликало бурхливу реакцію користувачів.

«Швидше за все, Сашко Усик не бачив наш минулий пост. Але якби бачив, то зацінив би тактику ведення бою Таньки», - йдеться в повідомленні.

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