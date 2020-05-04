Через роки після весілля британського принца Вільяма і Кейт Миддлтон, випливли цікаві подробиці

Відомо, що майбутнє подружжя багато років зустрічалося перед тим, як зіграти весілля. Як виявилося, на це є причина.

Королівський експерт Каті Ніколл у своїй книзі The Making of a Royal Romance (Таємниці королівського роману) стверджує, що принц зволікав з весіллям через батьків.

Експерт упевнений, що герцога Кембриджського ніхто не змушував одружитися і всі чекали, коли він "дозріє" для цього.

Тим часом онук королеви не наважувався узаконити стосунки з Кейт через те, що боявся повторити долю батька і матері. Експерт упевнений, що Вільям знав, що його батька змусили якнайшвидше одружитися на Діані, оскільки її вважали підходящою для нього дружиною. В результаті з цього нічого не вийшло, адже пара після народження двох дітей, розлучилася.

Зазначимо, що принц Вільям зробив пропозицію Кейт Міддлтон під час поїздки до Кенії. Пара повідомила про заручини в листопаді 2010 року.

Тоді батько Вільяма, принц Чарльз, пожартував, що пара досить довго готувалася до цього моменту.

Нагадаємо, єдина дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма днями відзначила свій перший ювілей – дівчинці виповнилося 5 років.

З цієї нагоди прес-служба Кенсінгтонського палацу оприлюднила фотографію юної британського спадкоємиці престолу.

Користувачі мережі з захопленням коментували фото дівчинки, зазначивши, що дитина росте справжньою красунею.

Раніше повідомлялося, що 23 квітня син Кейт Міддлтон, Луї, відзначив свій другий день народження.

Наймолодша дитина в сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма займає п'яте місце в лінії успадкування британського престолу.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

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