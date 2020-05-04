Українська співачка Наталя Могилевська постала в красивому образі

Зірка активно веде сторінку в Instagram і не втрачає нагоди продемонструвати ідеальну фігуру в різних вбраннях, передає Politeka.net.

Так, артистка опублікувала знімок, на якому позує в одному білому піджаку. Видно, що Наталя вирішила не надягати під наряд ні нижню білизну, ні що-небудь ще. Співачка без сорому розкрила піджак, ледве не показавши красу у всій красі.

Завершували образ Могилевської незвичайні прикраси.

В пості артистка зізналася, що дані фото для неї символ нової сторінки.

"Почати все з чистого аркуша - ось настрій цього місяця. Ви пам'ятаєте цей стан? Він обіцяє так багато! ❤️Так хочеться щось сказати, написати, придумати себе заново...", - написала зірка.

Далі співачка зізналася, що приготувала для прихильників багато сюрпризів.

"І як завжди обирайте найкраще фото нового проекту для обкладинки альбому «Любов - то велика сила» 1 або 2?", - додала Могилевська.

Майже за годину пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Красуня 👍 як завжди 🌼", "Вау яка гарна😍😍😍", "З цих двох - перше 👍 Бажаю цікавих нових творчих сторінок! ❤️", "Всі фото гарні , Наталочка а де в повний зріст , все в красі бажано бути !!", "Номер 1", "🔥прикраси супер 👍", "Шикарна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наталя Могилевська опублікувала фото, на якому постала разом зі своїм партнером по "Танцях з зірками" Ігорем Кузьменко.

Артистка позувала в синьому платті на руках танцюриста, витягнувши ніжки.

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