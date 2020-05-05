36-річна українська співачка Джамала умилила соціальну мережу яскравими фото в новому образі, якого всі так довго чекали

В цей раз знаменита артистка розповіла під серією світлих кадрів, на яких з'явилася в білосніжній сукні з акуратними рукавами-ліхтариками і частково оголеними плечима, розповіла, чого вона чекала найбільше після завершення карантину. Як відомо, зірка чекала появи на світ свого другого малюка все це час і, незважаючи на карантин, активно вела соціальну мережу і знімалася у фотосесіях, передає Polliteka.net.

Так, щаслива співачка повідомила, що весь цей час вважала до закінчення карантину, щоб можна було добре одягатися не тільки для зйомок відео.

«Щоб можна було вільно виходити на вулицю, посміхатися всім обличчям сонця, взути кросівки або підбори 😂 А сьогодні вас чекає новий музичний сюрприз!

Можу тільки сказати, що ця пісня далася нам не просто. І не тому, що вона дуже складна, 😅 хоча вона і не зовсім проста. А тому, що майже два тижні ми не могли узгодити графіки з нашим «запрошеним» музикантом, а все через різні часові пояси і різницю з американським час! Ви вже зачекались, сподіваюся? Тужили за нашою «програмою вечірніх каверів»? 😊», - написала співачка.

Шанувальники тут же завалили зірку питаннями:

«Який у вас тиждень? Ви така гарна😍», «Дуже красиві🔥», «Гарна👍», «Ви такі милі!» «Гарно виглядаєте 👌😍», «Дуже ніжні і красиві 😍♥️а мені щось підказує що буде дівчинка,я думаю ТАК♥️♥️♥️», «Яке гарне плаття💗💗💗».

До цього дівчина повідомила, як проходила її друга вагітність:

"Відразу скажу, що по відчуттях друга вагітність не схожа на першу. У перший раз для тебе все нове - відчуваєш раніше невідомі почуття, ти боїшся щось пропустити або нашкодити дитинці, весь час прислухаєшся до себе, відчуваєш тривогу.

Зараз я прислухаюся до себе, але багато уваги приділяю Емір-Рахману, тому немає часу турбуватися. Я стала спокійнішою. Відчуваю відповідальність і за Еміра, і за майбутньої дитини".

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