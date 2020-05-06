Російська співачка українського походження Наташа Корольова здивувала кадрами, заснятими під час її концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знаменита артистка вирішила поділитися несподіваними воспоминяниями, пов'язаними з її концертом і незвичайним виступом під час нього. Наталія з'явилася в стильному вбранні, тоді як її підтанцьовка у найрізноманітніших костюмах танцювала поруч, передає Politeka.net.

Так, співачка блиснула соковитими образами, які приміряла раніше для концертів. Схоже, під час карантину співачка занудьгувала, раз вирішила поділитися з кадрами виступів. Останнім часом на своїй сторінці вона намагалася показувати виключно домашні кадри.

«Сумую! Життя поділилося на До і Після а як буде Після?? ? Спогади з минулого!», - написала Королева під новим відео.

Ось що відповіли фанати на побачений пост:

«Все буде добре», «Наташа супер 😍👍👍👍👍👍👍. Головне здороавье», «Теж нудьгуємо🙏❤️», «З Ніколаєвим було багато хітів!!», «Наташа🙌все пройде, пройде і це🙌 все буде ДОБРЕ!❤️», «Жінка 🔥🔥🔥👍❤❤❤», «Вам всім буде дуже погано», «Без сучасних обробок, голос був краще 🙄, а так вже й не відрізнити від всяких інших певичек».

До цього 50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, спантеличив видом в неоднозначному образі.

В цей раз артист з'явився в несподіваному комічно вигляді на новому фото, яке представив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Знаменитий артист активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, тому кожне своє фото він намагається зробити незвичніше або цікавіше попереднього. Сергій любить також хвалитися своєю фігурою, якою він пишається з-за численних тренувань.

Артист з'явився в досить незвичному вигляді – в яскраво-синіх плавках і в дамській капелюсі з широкими полями, судячи з усього, його дружини Наталі Корольової. Причому зірку видно розмито, а сам він стоїть досить далеко в домашній обстановці біля шафи.

Жартівливий кадр викликав бурхливу реакцію в мережі:

«No name....😁з альбому "Настрій"», «вся справа в капелюсі😉», «Естетично приємно оку 😄 Люди, будемо добрішими! Красиве тіло завжди добре! Зараз на Вас знову налетять хейтеры😁», «Прекрасний», «Про а скільки коштує персональна тренування?», «Вау, яка капелюх🔥"

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

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