Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула бездоганною фігурою в прозорій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я дуже щаслива порадувати вас новими шоу в цей час, коли два місяці ніхто нічого не знімав. Саме тому ми закінчили монтажсейчас. Це ще один мій танцювальний концерт, в якому я танцюю танго, румбу, пасадобль, як 10 років тому. Танцюю і співаю одночасно. Це концерт, де я знову станцювала з Владом Ямою і заспівала улюблені пісні, танцювала з балетом, як божевільна, і думаю, що здивувала несподіваним мегатрендовым», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Могилевська позує в прозорому вбранні в оточенні підтанцьовки, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«вогонь!», «Чудова – як завжди», «Наталя,ти молодець,так тримати.ти красива,ти сонечко,ти королева.розумник», «розкішна форма! Супер», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Наталя Могилевська опублікувала фото, на якому постала разом зі своїм партнером по "Танцях з зірками" Ігорем Кузьменко.

Артистка позувала в синьому платті на руках танцюриста, витягнувши ніжки.

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