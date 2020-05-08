Український шоумен і комік Вадим Мічковський, більш відомий як Дядя Жора, звернувся до шанувальників з лікарняного ліжка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Друзі мої дорогі. Добрі мої люди. Спасибі вам всім за підтримку. За добрі слова. З добрими побажаннями вдячний кожному з вас. Обов'язково відновимося і повернемося в колишній ритм. І продовжимо займатися улюбленою справою», - сказав він.

Крім того, Мічковський також звернувся до передплатникам зі словами про те, що іноді все ж краще «збавляти обертів».

«Хочу побажати всім міцного здоров'я. І звертайте увагу на свій ритм життя. Зменшіть оберти. Слідкуйте за харчуванням. Займайтеся спортом і будьте всі здорові. Люблю вас всіх», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, український шоумен і комік максим галкін, якого всі знають, як Дядю Жору, загримів до лікарні.

Про події артист повідомив у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, а також Instagram. Мічковський прийшов в жах, коли дізнався діагноз.

"Якщо б мені тиждень тому сказали, що ти будеш лежати в лікарні після інсульту 🤦‍♂️😳 в твої 44, здоровий мужик ... повний сил і енергії, живчик🔥 (не напій☝️), трудоголік на 150%, спортсмен-качок (з власної версії😂), не п'є, не палить, веде правильний спосіб життя (майже 😊)... я б поржал😂 і не повірив... як мінімум. Але, з*ка, ніхто не очікував такої нежданчик!!! І я в першу чергу! Так, я не те що не очікував, я просто ох...їв! 🤷‍♂️😳😊 коли після МРТ мені озвучили і розшифрували діагноз", - емоційно поділився Дядя Жора.

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