Популярна російська актриса Евеліна Бледанс показала на камеру ідеальні вигини в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, кумир мільйонів позує в елегантному купальнику, вітаючи подругу зі святом.

«Оксана, дівчинка моя. З днем народження тебе кохана. Завжди залишайся такою позитивної, доброї, красивої, світлої, веселою дівчиною. І успіхів тобі у всіх», - зазначила вона.

Уточнимо, що шанувальники Бледанс були позбавлені можливості захопитися тілом кумира, оскільки кадри вона викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома російська актриса Евеліна Бледанс показала весняні розваги на карантині.

На кадрах Евеліна позує в червоних штанях і светрі. В руках вона тримає склянку, а образ доповнила домашніми ляпанцями і окулярами. У ролику у неї падає синій капелюх. Але Gaga показала зворотний зйомку і вийшло, що головний убір з землі піднімається на голову зірки.

"Впала капелюх, впала на підлогу. Ну, немає! Як назвемо цю видюшку? Кращим подарую сторі", - написала Бледанс.

Фанати подивилися виео майже 40 тисяч разів і написали безліч коментарів, обшучивая відео.

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