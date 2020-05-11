Популярна російська актриса Евеліна Бледанс показала на камеру ідеальні вигини в купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, кумир мільйонів позує в елегантному купальнику, вітаючи подругу зі святом.
«Оксана, дівчинка моя. З днем народження тебе кохана. Завжди залишайся такою позитивної, доброї, красивої, світлої, веселою дівчиною. І успіхів тобі у всіх», - зазначила вона.
Уточнимо, що шанувальники Бледанс були позбавлені можливості захопитися тілом кумира, оскільки кадри вона викинула у себе в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, відома російська актриса Евеліна Бледанс показала весняні розваги на карантині.
На кадрах Евеліна позує в червоних штанях і светрі. В руках вона тримає склянку, а образ доповнила домашніми ляпанцями і окулярами. У ролику у неї падає синій капелюх. Але Gaga показала зворотний зйомку і вийшло, що головний убір з землі піднімається на голову зірки.
"Впала капелюх, впала на підлогу. Ну, немає! Як назвемо цю видюшку? Кращим подарую сторі", - написала Бледанс.
Фанати подивилися виео майже 40 тисяч разів і написали безліч коментарів, обшучивая відео.
Нагадаємо, Бледанс облягла розкішне тіло тонким сукнею
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