Популярная российская актриса Эвелина Бледанс показала на камеру идеальные изгибы в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, кумир миллионов позирует в элегантном купальнике, поздравляя подругу с праздником.

«Оксана, девочка моя. С днем рождения тебя любимая. Всегда оставайся такой позитивной, доброй, красивой, светлой, веселой девчонкой. И успехов тебе во всем», - отметила она.

Уточним, что поклонники Бледанс были лишены возможности восхититься телом кумира, поскольку кадры она выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная российская актриса Эвелина Бледанс показала весенние развлечения на карантине.

На кадрах Эвелина позирует в красных штанах и кофте. В руках она держит стакан, а образ дополнила домашними шлепками и очками. В ролике у нее падает синяя шляпа. Но Бледанс показала обратную съемку и вышло, что головной убор из земли поднимается на голову звезды.

"Упала шляпа, упала на пол. Ну, нет! Как назовём эту видюшку? Лучшим подарю стори", - написала Бледанс.

Фанаты посмотрели виео почти 40 тысяч раз и написали множество комментариев, обшучивая видео.

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем

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