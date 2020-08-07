Актор все списує на проблеми з пам'яттю

56-річний актор Михайло Єфремов, який став учасником смертельної ДТП, вирішив за всяку ціну уникнути покарання за загибель людини з його вини

Під час другого дня судових слухань у справі Єфремова в суді, коли всім присутнім вперше продемонстрували кадри в місця події, актор здивував усых своєю відповіддю, передає "КП".

На відео Єфремов у вечір аварії стоїть біля поліцейських і щось невиразно говорить, тоді як правоохоронці у виразах не соромляться. Вони проводять процедуру освідчення.

З першого разу Єфремов надув 0,142 мг алкоголю, проте поліцейські зажадали у нього повторити процедуру, оскільки «слабо дув». Вдруге показник склав 0,16 проміле, і йому запропонували пройти повторне медосвідчення і здати аналіз.

Актор на кадрах виглядає розгубленим і насилу говорить на камеру «я винен». Він явно п'яний і кудись поспішає. Чоловік пропонує поліцейському заплатити гроші, тому що йому потрібно піти.

На запитання поліцейського, що пив, де живе, чи виступає, Єфремов відповідає муканням.

Після переглянутих кадрів адвокат потерпілої сторони Олександр Дубровинський звернувся до Єфремова і запитав, чи впізнає він себе на цих кадрах.

"Важко сказати, це як доктор Джекілл і містер Хайд. Я нічого не пам'ятаю", – відповів той.

Журналісти відзначають, що містер Хайд - персонаж готичної повісті шотландського письменника Роберта Стівенсона "Дивна історія доктора Джекіла і містера Хайда", який страждав роздвоєнням особистості. Одна з цих особистостей - порядна і невинна, інша - зла і розпусна. Містер Хайд - це альтер его доктора Джекіла.

Коли ж адвокат потерпілої сторони Анна Бутиріна хотіла поставити актору питання, у відповідь почула: "Я не буду вам відповідати".

Раніше інспектор, котрий оформляв ДТП, підтвердив, що за кермом машини в момент аварії був саме Єфремов.

Нагадаємо, 8 червня в центрі Москви Єфремов на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого пізніше помер у лікарні від травм. Артисту пред'явлено звинувачення в тому, що він, керуючи автомобілем в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, скоїв ДТП, в результаті якої загинула людина (ч.4 статті 264 КК РФ). Йому загрожує від п'яти до 12 років колонії. Донедавна він неодноразово заявляв, що визнає провину і готовий надати допомогу родині загиблого. Однак останнім часом актор "пішов у відмову".

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "Довічно...".

Як повідомляла Politeka, родині Єфремова виплатять компенсацію після біди з машиною

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