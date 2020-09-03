Співачка Оля Полякова записала відеозвернення, в якому закликала дозволити артистам проводити концерти під час карантину

За її словами, зараз в шоу-бізнесі глибокий простий, через що у виконавців немає роботи і нічим платити колективам.

При цьому метро, торгові центри, кінотеатри відкриваються, а зіркам працювати не дають. Як зазначила Полякова, була надія на осінь, але і зараз через якусь постанову прем'єр-міністра у неї вже скасувалися чотири концерти.

Полякова також підкреслила, що російські виконавці виступають в Україні всупереч карантинним заборонам, а наші артисти скоро працюватимуть "за мішок картоплі".

Користувачі Мережі неоднозначно віднесли до ємоціонального звернення співачки:

"Скажи спасибі другу Зеленському", хтось пише "простих людей". А співаки що, особливі? Або вони не тим органом надходили що і "прості"?", "Більшість людей вже давно без роботи, спробуйте і ви як це без роботи"," якщо засиділася, дуй в АТО з концертами", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, що Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "Ах, які великі…».

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