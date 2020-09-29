Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розповіла про плани в Україні

За її словами, вона хоче в найближчому майбутньому зробити тур по Україні. При цьому вона додала, що приїжджає на батьківщину досить часто, адже тут живе її сім'я.

"Я буваю в Україні досить часто і кожен раз отримую неймовірне задоволення, тому що тут живе моя сім'я, батьки, брати, багато близьких друзів", - розповіла співачка в одному з інтерв'ю.

Українці до такої заяви Лорак поставилися неоднозначно. У мережі почалися бурхливі суперечки: чи варто повертатися співачці на батьківщину, через чимало років проведених в РФ.

"Я її люблю вона співає без фанери. Політика до артистів не має ніякого відношення!", "Не! Не треба повертатися! Нехай живе в Раші! (Там краше!). Це ця курка з курника, де не бачать ніякої війни!", "Напевно в Росії вже всім набридла", "Облажалася....на двох стільцях однією жопою не сидять", " великий і мудрий наш народ!.. 90% нації (судячи з коментарів) просякнуті наскрізь ненавистю і заздрістю. Але ж люди творчості нічим не відрізняються в своєму бажанні заробити від тих, хто їде на заробітки в інші країни... Значить у нас півкраїни зрадників, які періодично повертаються назад, додому", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, визнання співачки.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина молодого коханця Ані Лорак переживає нову драму.