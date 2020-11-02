Володимир Кличко у свої 44 роки вже розлучився і вважається одним з найбільш завидних холостяків країни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт "Мій формат".

Так, ще в ранній молодості у чоловіка був шлюб, але він виявився не дуже успішним і швидко розпався. Дружину Кличка звали Олександра Авізова. Згодом у Кличка зав'язались стосунки із американською актрисою Хайден Панатьері. На момент знайомства дівчині ледь виповнилося 20 років, але вона вже стала популярною завдяки кільком успішним ролям у серіалах.

Хайден була прихильницею Володимира і часто дивилася його бої. Молоді люди жили на різних материках, але вони змогли підтримувати відносини протягом тривалого часу.

У 2014 році, коли на політичній арені України почалися історичні події, Володимир не зміг залишатися осторонь. Дата одруження пари постійно відкладалася. Потім Хайден дізналася про те, що чекає дитину, тому весілля відклалася в черговий раз.

Кайя-Євдокія народилася практично напередодні 2015 року. У мережі було безліч фото щасливих батьків з крихітною дівчинкою.

Однак згодом ситуація змінилась не найкращим чином. Актриса страждала від зайвої ваги і ніяк не могла вирішити цю проблему. В результаті на цьому грунті розвинулася післяродова депресія.

Її проєкт закрили, а нові ролі ніхто пропонувати не поспішав. Дівчина все частіше стала зловживати алкоголем.

Коли дівчинці виповнилося 3 роки, пара розпалася остаточно. Подейкують, що актриса сама відмовилася від виховання дівчинки. Молода жінка не змогла відмовитися від розваг, світських прийомів, зйомок, а маленька дитина не вписувався в цей спосіб життя.

Після того, як Хайді кілька разів помітили в сумнівному стані на вечірках, Кличко приїхав і забрав дитину з собою. Жінка особливо не заперечувала.

Зараз Володимир виховує дитину самостійно, а дівчинка навіть не пам'ятає, як виглядає її мати. У вільний час Кличко займається з дочкою. Нещодавно Хайді опублікувала знімок, на якому Кличко танцює з малятком.

"Найкращий тато", - підписала вона світлину.

Нагадаємо, Олександр Усик кинув виклик братам Кличко.

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