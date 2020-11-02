У США вбили зірку відомих американських серіалів, яким захоплювалися мільйони

Так, Едді Хасселл був застрелений посеред вулиці в неділю вранці під час спроби викрадення його автомобіля, поліція продовжує розслідування інциденту, пише Variety.

Як стало відомо, на місце події відразу ж прибули поліцейські. Вони побачили, що у Хассела вогнепальне поранення і він стікає кров'ю.

Актора доставили в лікарню, але лікарям не вдалося його врятувати – вони констатували смерть Едді. На даний момент правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Поліцейські розшукують вбивць, а машину загиблого актора вдалося знайти.

Після його загибелі дівчина Хасселла опублікувала пост в Instagram.

"Ти був мені дорожче всіх кажанів у всіх печерах світу, Едді Хасселл. Я любила тебе більше, ніж небо в Техасі. Ти робив мене божевільною більше, ніж будь-хто з тих, кого я коли-небудь зустрічала, І я любила тебе за це. Спочивай з миром. Моє серце завжди буде з тобою", — написала Ліз Маршіан.

Нагадаємо, Едді Хассел народився 16 липня в Корсикані. Він знімався в багатьох картинах таких як "Джобс: Імперія спокуси", " о, Люсі!", "2012", "Дітки в порядку", "Поверхня", "Саутленд", "Підступні покоївки", "Кістки".

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