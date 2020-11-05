Відомий український співак Арсен Мірзоян вирішив вирушити за грибами на танку

Як передає Politeka, відповідне відео музикант запостив на своїй сторінці в соцмережі.

Так, Мірзоян пересів на потужний танк, щоб вирушити в ліс за грибами - у повному екіпіруванні команда грибників поїхала висадитись серед густого лісу.

"Вже не актуально, але гриби є і багато... Катнули, глянули", - йдеться у підписі до відео.

В коментарях українці доволі саркастично відреагували на такі "розваги" музиканта, зазначивши, що на танку ліпше було б їхати захищати Україну від окупантів на Донбасі.

"Краще би зять Ніни Матвієнко на танку поїхав на захист своєі неньки Украіни, захищаючи мирний сон своєі донечки", "Коли вони це роблять, про що вони взагалі думають? Ну не вже таким дурним піаром потрібно привертати до себе увагу! На танку потрібно на війну їхати, а не по гриби", "А на передову? Що, слабо? 19-ти річні хлопці, захищають Україну, а воно захотіло погратися танком", "Найшли чим хвалитися, придурки! Краще б зробив настоящий чоловічий вчинок!", "А чого дивуватися. У Матвієнко теж відсутнє почуття патріотизму. Сімейка ще та", - пишуть в коментарях.

Слід зазначити, що згодом Мірзоян видалив цю публікацію зі своєї сторінки.

Нагадаємо, що Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко – одна з найкрасивіших пар в українському шоу-бізнесі.

Як повідомляла Politeka, раннє відомий співак Арсен Мірзоян влаштував дорожньо-транспортну пригоду.

Також Politeka писала, що Матвієнко і Monatik "запалили" разом.