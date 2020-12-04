Підросла дочка продюсера Костянтина Меладзе вбила соцмережі наповал

Фотографія Лії Меладзе з'явилася в Instagram-акаунті "Зірка".

Як відомо, в 2020 році Лія Меладзе відзначала своє 16-річчя.

Спадкоємиця творця групи ВІА Гра дуже швидко виросла, що зірковий батько навіть не встиг моргнути оком.

У соціальних мережах опублікували колаж зі знімків, на яких 16-річна Лія зворушливо обіймає свого тата Костянтина Меладзе.

"Яка красуня виросла у Костянтина Меладзе. Лія Меладзе-молодша дочка від першого шлюбу композитора Костянтина Меладзе і Яни Сум. Цього року дівчинці виповнилося 16 років", - йдеться у підписі до публікації.

Коментатори порівняли її з колишньою вокалісткою ВІА Гри Ерікою Герцег і відзначили, що дочка Костянтина Меладзе скоро затьмарить своєю красою Віру Брежнєву.

"Так і дружина ж там чудова, не те, що та Галушка", "У Меладзе.. Напевно, у його колишньої дружини виросла. Він-то в стороні вошкався", "Скоро Брежнєву затьмарить молодістю і красою", " красива дівчинка. Щастя їй бажаю", "від такої матусі, тільки такі чарівні, красиві дітки", "в галушці немає породи", "на Еріку схожа", - написали фанати під публікацією.

Раніше ми розповідали про драму в родині Валерія Меладзе.

28-річна Інга Меладзе зізналася, що розлучилася зі своїм коханим Денисом.

За її словами, 2020 рік виявився для неї дуже важким і їх публічні відносини з Денисом були припинені.

Спадкоємиця Валерія Меладзе також подякувала близьким за підтримку і за те, що вони допомагають їй "видертися з дна цієї емоційної ями".

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