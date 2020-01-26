Друг і колишній колега президента Євген Кошовий розповів, що відбувається на сьогодні в оточенні Володимира Зеленського

Так, артист "Квартал 95" Євген Кошовий повідомив Дмитру Гордону, що зараз президент придивляється до деяких людей зі свого оточення, яких має намір звільнити.

Кошовий зізнався, що йому "не подобаються ті, хто суне президенту палиці в колеса". І додав, що в оточенні Зеленського є такі люди, але він сподівається, що скоро їх там не буде.

"Я дуже на це сподіваюся. Тому що, розмовляючи при зустрічі з президентом про цих людей… Він прекрасно все розуміє і – як би це правильно сказати? – придивляється, щоб потім прибрати", - сказав Кошовий.

Раніше ми повідомляли, після зустрічі в "нормандському форматі", що відбудеться 9 грудня в Парижі, Володимиру Зеленському варто побоюватися декількох загроз.

Прогнози цієї зустрічі дав експерт Юрій Богданов. За його словами, існує три варіанти розвитку подій. Перший варіант - прийняття всіх умов Володимира Путіна, що, на його думку, і є капітуляція. Мова про визнання "формули Штайнмайера", особливий статус у Конституції і т. п.

Другий варіант результату зустрічі - "заморожування" конфлікту на Сході України. За його словами, Європа хоче компромісу. Путін ж зможе погодитися на такий сценарій, якщо йому, можливо, пообіцяють зняття санкцій з Росії.

Третій варіант - зберегти статус кво, переговори проходять просто для "картинки", а ситуація залишається на колишньому місці. Україна і далі буде говорити про зрив російськими бойовиками перемир'я, тому рухатися кудись вперед не має сенсу.

Також раніше ми повідомляли, від голови уряду Андрія Гончарука зажадали пояснити, як в Кабмін потрапили "порохоботы". Зокрема, це питання хвилює нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, який написав про це у Телеграм-каналі.

«Я думаю, що темою наступного засідання фракції «Слуга народу» повинен стати звіт прем'єр-міністра Гончарука перед фракцією. На предмет тотального проникнення порохоботов, єврооптимістів та іншої самодопомоги у всі структури виконавчої влади».

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